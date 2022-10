Glennis Grace: ’Ik heb Jumbo-medewerker duw in gezicht gegeven’

Wat is er precies gebeurd? „Mijn zoon Thony kwam thuis, ik had hem gevraagd een boodschap te doen”, begint de zangeres haar verhaal. „Op het moment dat hij thuiskwam, had hij een bebloed gezicht. Ik zag alleen maar het gezicht van mijn kind, bebloed, vol met krassen. Voor mij, als moeder zijnde, gaat dat door merg en been. Ik was in shock, wat is hier gebeurd?” Thony zou een elektrische sigaret gerookt hebben in de winkel, waarop hij de zaak zou zijn uitgeduwd.

„Ik probeerde zelf kalm te blijven. Ik was verdrietig dat ik mijn kind zo zag en ik wist niet goed wat ik moest doen. Uiteindelijk besloot ik toch daarheen (naar de Jumbo, red.) te gaan, want ik wilde weten wat er was gebeurd.”

’Black-out’

Ze heeft het filiaal bezocht met haar ex, haar zoon en een vriend van haar zoon. Daarnaast waren er nog drie andere mensen aanwezig, die Glennis, zo geeft ze aan, niet had gevraagd om naar de winkel te komen.

„Ik wilde de manager spreken”, gaat Glennis verder. De zangeres sprak vervolgens de medewerker van de supermarkt aan die haar zoon zou hebben geduwd. Toen deze persoon, volgens Glennis, moest lachen, werd het zwart voor haar ogen. „Dat was voor mij waarschijnlijk de trigger dat ik een black-out kreeg en toen heb ik hem een duw in het gezicht gegeven.”

Er ontstond vervolgens een vechtpartij in de Jumbo, waar Glennis naar eigen zeggen niet aan mee heeft gedaan. „Ik heb met niemand gevochten, ik heb alleen die medewerker een duw gegeven. Het is onwijs uit de hand gelopen. Dat was absoluut niet de bedoeling. Er was een vechtpartij, maar ik heb dat niet gezien.”

Glennis zegt dat ze graag contact zou hebben gehad met de betreffende personeelsleden van de supermarkt, maar die hadden daar geen behoefte aan.

Consequenties

Het voorval heeft Glennis’ carrière niet bepaald goed gedaan. „Ik word op dit moment natuurlijk gecanceld. Ik mis mijn werk heel erg. Op dit moment ben ik natuurlijk de meest gehate vrouw van Nederland.” Ook diverse collega’s en vrienden namen afstand van haar. „Ik begrijp het wel, maar ik begrijp het ergens ook weer niet.”

Glennis staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. Het OM verdenkt haar van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en bedreiging. Dat ze iemand heeft bedreigd, is volgens Glennis „totaal niet waar.”

De zangeres houdt er rekening mee dat zij en haar zoon schuldig worden bevonden. „Ik hoop dat we eruit komen met z’n allen en ik hoop dat het gewoon goedkomt uiteindelijk. Dat ik dit uiteindelijk achter me kan laten en verder kan met leven.”

Het betreffende filiaal van de Jumbo is voor de uitzending gebeld door het team van Jinek. De supermarkt wilde echter niets kwijt over het incident.