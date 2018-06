Kristin Cavallari houdt geslacht baby geheim

"We willen dolgraag weten of het een jongetje of een meisje is, maar als we het weten, verklappen we het geslacht niet. Het moet voor iedereen een verrassing zijn", zegt de 26-jarige blondine tegen People.

Kristin en Jay hebben al een vijftien maanden oude zoon genaamd Camden, dus een dochter zou ideaal zijn. "Natuurlijk wil ik een meisje. Maar als het een jongetje is, is dat ook hartstikke leuk. Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit."

Kristin vindt haar tweede zwangerschap zwaarder dan de vorige. "Ik ben veel moe. En daarnaast moet ik natuurlijk voor Camden zorgen. Gelukkig heb ik geen last van ochtendmisselijkheid."