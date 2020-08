’Victoria Beckham ontwerpt trouwjurk aanstaande schoondochter’

Beckham is naar verluidt ’compleet in de wolken’ met de verloofde van haar oudste zoon Brooklyn (21) en wil er alles aan doen om haar welkom te heten in de familie. Peltz (25) is op haar beurt net zo blij met haar aanstaande schoonmoeder en kijkt uit naar hun ’samenwerking’.

Nicola is zelf afkomstig uit een gefortuneerde familie en kan in principe dus overal terecht voor haar trouwjurk. Toch zou ze ervoor gekozen hebben om Victoria het ontwerp te laten maken voor ’de meest belangrijke jurk uit haar leven’.

Brooklyn en Nicola maakten in juli bekend te gaan trouwen. Over het huwelijk gaan de wildste geruchten rond. Zo zou Gordon Ramsay de catering op zich nemen en staan Harry en Meghan hoog bovenaan de gastenlijst om getuige te zijn van het jawoord. Brooklyn’s peetvader Elton John zou ook een belangrijke rol bij het huwelijk gaan spelen.