Pussycat Doll-ster Ashley Roberts wacht uitnodiging bruiloft Nicole Scherzinger af

Scherzinger, die onlangs bekendmaakte te gaan trouwen met rugbyer Thom Evans, zou naar verluidt haar oude Pussycat Dolls-collega’s niet willen uitnodigen. De meidengroep, waar ook onder anderen Carmit Bachar, Kimberly Wyatt en Jessica Sutta onderdeel van waren, ging in 2010 uit elkaar. Er zou nog altijd spanning zijn tussen de zangeressen.

„Ik moest via de media vernemen dat ik waarschijnlijk niet wordt uitgenodigd voor de bruiloft”, zei Roberts toen haar werd gevraagd naar het nieuws van de verloving. „Nicole zou hebben gezegd dat ze geen leden van de Pussycat Dolls op haar bruiloft wilde hebben, dus niet alleen mij niet. Maar ik weet niet in hoeverre dit waar is. Ik heb in ieder geval nog geen uitnodiging gehad.”

Collega-presentator Jamie Theakston wil Roberts graag helpen. „Hier moeten we iets aan doen, dit kan niet”, zei hij. De zangeres zelf maakt het echter niet zoveel uit. „Als ik een uitnodiging krijg, dan kom ik. Zo niet, dan overleef ik het ook wel.”