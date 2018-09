Harry Styles gespot met Kendall Jenner

Harry is al eerder gesignaleerd met vrouwen als Caroline Flack en Cara Delevingne.

Maar dit keer heeft hij het gemunt op het jongere zusje van Kim Kardashian.

Na een etentje in 'Craig's Restaurant' zijn de twee gespot toen ze het restaurant verlieten via de privé-uitgang, meldt OK! Magazine.

Styles is gisteren samen met zijn One Direction collega's in Los Angeles gearriveerd om hun nieuwe album te promoten.