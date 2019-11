’Lord Varys’ spreekt Emilia Clarke tegen: koffiebeker was niet van mij

„Ik zou octopusarmen moeten hebben om die beker daar achter te laten”, meent Hill, die in de serie de rol van Lord Varys vertolkt. „Ik ving de klappen op voor Emilia Clarke en zij gaf mij de schuld. Er is geen bewijs dat ik het heb gedaan, dus beschuldig maar een eind weg. Ik zeg niets meer totdat ik een advocaat heb”, grapt hij.

Eind oktober onthulde Clarke – die in de serie de rol van Daenerys Targaryan speelde – aan talkshowhost Jimmy Fallon dat Hill verantwoordelijk was voor de verdwaalde Starbucks-koffiebeker die ineens op tafel stond tijdens een scène van Game of Thrones. „Hij was van hem. Het was Conleths koffiebeker. Hij heeft het gezegd”, zei ze toen in The Tonight Show.

Conleth Hill Ⓒ Hollandse Hoogte