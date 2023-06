Premium Het beste van De Telegraaf

Knokt Glennis Grace zich weer omhoog?

Menig Nederlander zal niet snel vergeten wat Glennis Grace op haar kerfstok heeft. Begin vorig jaar raakte ze betrokken bij een geweldincident in een Jumbo-supermarkt. Het voorval zorgde er vrijwel direct voor dat de zangeres al haar klussen kwijtraakte. Woensdag stond Glennis toch weer even in de schijnwerpers toen ze een optreden bij het afscheid van de doodgestoken Jimmy Schepers (21) verzorgde. Lukt het haar om de harten van het Nederlandse publiek weer te veroveren?