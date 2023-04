Premium Het beste van De Telegraaf

Gordon weer volop in de spotlights: ’Men smult van alle drama in zijn leven’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Gordon Ⓒ ANP/HH

Amper twee maanden nadat Gordon (54) zijn relatie, en vervolgens zijn verloving, met Gavin Rozario (30) wereldkundig maakte, is het sprookje nu alweer ten einde. De zanger en presentator wil er maar niet in slagen het geluk in de liefde te vinden. Hoe dan ook, het roerige liefdesleven van Gordon blijft de gemoederen bezighouden – en het houdt hem, al dan niet bedoeld, in de spotlights.