Mariah Carey stak Britney Spears hart onder de riem

Premium TV

Nicolette Kluijver: ’We zaten allemaal in Robinson-bubbel’

Het is een groot weekend voor RTL: de ontknoping van hun twee best scorende programma’s op het moment The masked singer en Expeditie Robinson. Nicolette Kluijver speelde in allebei de programma’s een hoofdrol. Zo bleek onlangs dat zij de zangeres in het biggetjespak was.