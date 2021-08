Maxime Meiland over geflopte kledinglijn: ’Meer dan een halve ton kwijtgeraakt’

,,Het was ontzettend balen’’, vertelt Maxime aan Beau Monde. ,,Ik ben meer dan een halve ton kwijtgeraakt. Dat lag deels aan mezelf en deels aan de media. Ik heb er bewust voor gekozen om een bestaande collectie van een fabrikant aan te passen, omdat ik het eng vond om helemaal vanaf nul te beginnen. Dat kon volgens de media niet door de beugel, wat overal breed werd uitgemeten. Ik neem het mezelf kwalijk dat het is mislukt, want ik heb toch de simpele weg gekozen.”

De webshop van Monciel is inmiddels uit de lucht. Ondanks alle tegenslagen blijft Maxime kleding ‘nog steeds leuk vinden’. ,,Dus het blijft kriebelen. Sommige mensen noemen het truttig, maar ik ben dol op kraagjes, plissé, zakjes met kantjes erlangs. Er is niet echt een merk waarvan ik denk: die verkopen dat. Het lijkt me nog steeds te gek om zoiets op te zetten, maar zelf produceren ga ik nooit meer doen. Dat kost zoveel geld, dat zou ik niet meer durven.”