Game of Thrones-ster Diana Rigg (82) overleden

De actrice was destijds in de serie Avengers een gedenkwaardig figuur; ze gaf gestalte aan het intelligente, grappige en catsuit-dragende personage Mrs. Peel. Ze verscheen in 51 afleveringen van de serie en werd in 1967 en 1968 voor die rol genomineerd voor een Emmy. Ook won ze een speciale Bafta Award daarvoor, samen met Honor Blackman, Joanna Lumley en Linda Thorson.

In 2013 verscheen ze opnieuw in beeld voor haar werk in Game of Thrones als Olenna Tyrell, ook wel bekend als de Queen of Thorns. In dat jaar en de twee jaren daarop werd ze voor haar werk in de show als gastactrice genomineerd voor een Emmy.

In 2016 was ze nog te zien in een Brits tv-programma, You, Me and the Apocalypse. Tussentijds won ze een Emmy voor een rol in tv-programma Rebecca en werd ze voor andere programma’s nog een paar keer genomineerd.

Ook was ze een bekende toneelactrice en stond ze drie keer op Broadway. Ze werd meerdere malen genomineerd voor een Tony Award voor beste actrice en won deze voor haar rol in Medea.