Nikkie de Jager kon eigen talkshow krijgen na songfestival

„Ik werd bij iedereen uitgenodigd: in de tuin, op kantoor, overal”, zegt Nikkie. Haar werd steeds dezelfde vraag gesteld: wat wil ze presenteren. „Dat is heel erg, want dat wist ik dan niet. Leuke lunch heb je dan, als je niet weet wat je wilt”, lachte ze.

Nikkie bevond zich in een soort luxepositie: ze kon overal uit kiezen. „Een talkshow. Maar toen dacht ik: die hebben we echt wel genoeg. Maar ik kon de wereld zo groot als ik het maar hebben wou krijgen.”

„En dat is het leuke aan mij: ik heb eigenlijk al m’n dromen al afgetikt”, vervolgde de 28-jarige YouTube-ster. Zo deed ze mee met Wie Is De Mol?, presenteerde ze het Eurovisie Songfestival en interviewde ze Adele. „En dan vragen mensen: wat wil je nou nog? Ja, ik moet even nadenken wat ik nog wil. Ik weet het even niet!”