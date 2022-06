Nile Rodgers over Platinum Party: ’Onvergetelijker dan Live Aid’

Rodgers trad op met de Britse groep Duran Duran, met wie hij hun hit Notorious speelde. „De sfeer en het enthousiasme van het publiek was een soort elektromagnetisch veld”, zei hij. „Het publiek zat vol energie.”

De wereldberoemde muzikant zegt over het concert dat het misschien wel het grootste en beste is geweest uit zijn loopbaan. „Ik heb zo’n beetje alle grote dingen gedaan. Het afscheidsfeest van president Barack Obama en Live Aid, de echte in 1985. Iedereen heeft dit concert gezien. Het is echt veel groter en van een ander niveau dan al het andere dat ik heb gedaan.”

Rodgers vertelde ook nog dat hij op de afterparty in Buckingham Palace enkele leden van de koninklijke familie heeft gesproken. „Het geweldige is dat ze heel aardig zijn. Ze vonden het leuk mij te zien en vroegen hoe het met me ging.” De Amerikaanse muzikant zei ook dat het feest tot in de kleine uurtjes heeft geduurd.