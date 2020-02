’Little women’: Zusterliefde in een mannenwereld

Hoewel de Amerikaanse schrijfster Louisa May Alcott (1812-1888) haar tijd in veel opzichten vooruit was, waren haar vrouwelijke romanpersonages noodgedwongen een stuk traditioneler. In haar boek Little women schemert hun drang naar vrijheid en onafhankelijkheid echter onmiskenbaar tussen de regels door. Greta Gerwig (Lady Bird) doet daar in haar verfilming nog een schepje bovenop.