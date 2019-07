Stalker Channing Tatum krijgt gebiedsverbod

De vrouw had in juni ingebroken in een van de huizen van Tatum in Hollywood toen hij niet thuis was. Een assistent ontdekte dit na tien dagen en belde de politie. De vrouw stelde dat zij niet had ingebroken, maar dat de acteur haar had uitgenodigd.

De inbreker moet voortaan te allen tijde 100 yard (90 meter) bij Tatum vandaan blijven. Dit gebod geldt ook voor andere familieleden van de acteur, zoals zijn vrouw en dochter.