Regisseur sprak Viola Davis aan met naam schoonmaakster

„Ik was rond de dertig, dus het is al een tijdje geleden”, zei de Amerikaanse Oscarwinnares. „Maar wat je moet begrijpen is dat dit soort microagressies voortdurend voorkomen.” De naam van de regisseur wilde Davis niet noemen.

Verder zei de actrice dat er maar weinig rollen beschikbaar zijn voor donkere actrices in Hollywood en ook krijgen zij vaak met stereotyperende verhaallijnen te maken. „Het heeft me kwaad gemaakt en het heeft me pijn gedaan”, besluit Davis, „bij verschillende projecten die ik niet zal noemen.”