Pamela Anderson beschuldigt Tim Allen van tonen geslachtsdeel

Het Amerikaanse vakblad Variety kreeg vast een deel van het boek getiteld Love, Pamela onder ogen en citeert daaruit. „Op de eerste opnamedag liep ik mijn kleedkamer uit en stond Tim in de gang in zijn badjas”, schrijft de actrice die op dat moment 23 jaar oud was. „Hij opende zijn badjas en flashte me heel snel, hij was volledig naakt. Hij zei dat het alleen maar eerlijk was, omdat hij mij ook naakt had gezien.” Hiermee verwees Anderson mogelijk naar een van de Playboy-shoots die zij had gedaan. „Nu staan we quitte. Ik lachte ongemakkelijk.”

In een verklaring aan Variety stelt Allen, die op het moment van het vermeende incident 37 jaar was, dat de bewering van Anderson onzin is. „Nee, dit is nooit gebeurd. Ik zou zoiets nooit doen.”

Home Improvement was begin jaren 90 een populaire Amerikaanse tv-serie met Allen in de hoofdrol. Hij speelde klusjesman Tim Taylor, een vader van drie zonen met een eigen klusprogramma op de lokale televisiezender. Anderson was de eerste twee seizoenen te zien als Lisa, de assistente van het tv-programma. Vanaf seizoen drie keerde ze niet meer terug in haar vaste rol en focuste de actrice zich op haar rol in een andere televisieserie, namelijk Baywatch.