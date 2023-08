Fans Lionel Richie woedend na annuleren show: ’Uren gewacht’

„Vanwege het zware weer heb ik niet de mogelijkheid om in New York te landen. Daarom kan ik vanavond niet voor jullie optreden”, schreef Richie op X. De zanger gaf aan enorm teleurgesteld te zijn. „We verplaatsen de show naar maandag 14 augustus. Ik kan niet wachten om voor jullie allemaal op te treden. Tickets voor de show van vanavond zijn geldig voor de show op maandag.”

Onder de 20.000 fans die zich in het stadion hadden verzameld, waarvan sommigen wel honderden euro’s kwijt waren aan kaartjes en een hotelovernachting, heerste grote woede. Velen vroegen zich af waarom Richie niet op een andere manier naar New York had kunnen komen vanuit Boston, waar hij vrijdagavond een optreden gaf met Earth, Wind & Fire.