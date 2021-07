Cardi B boos op muziekblad Rolling Stone na beschuldiging ’queerbaiting’

In het artikel worden onder meer Madonna, Nick Jonas en Ariana Grande genoemd, en verwijst de auteur ook naar de videoclip van Cardi en Normani voor het nummer Wild Side, waarin beide muzikanten naakt zijn en hun lichamen verstrengelen.

Op Twitter liet Cardi vrijdag weten dat veel van de poses uit de clip het doel hadden haar zwangere buik te verhullen, maar zegt daarnaast ook: „Ik ben getrouwd met een man maar heb me zo vaak uitgelaten over mijn biseksualiteit en mijn ervaring met vrouwen. Maar nu is queerbaiting opeens een nieuw woord en gebruikt iedereen het te pas en te onpas.”

In een latere tweet schrijft de rapper: „Ik hou niet van deze nieuwe term, queerbaiting. Het dwingt artiesten te praten over hun seksualiteit en hun ervaringen terwijl ze het misschien helemaal niet prettig vinden dat te delen. Als een artieste een meisje kust in een clip, moet ze dan video’s of sms-verkeer met andere vrouwen kunnen laten zien?”