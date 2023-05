Manneken pis krijgt een songfestival make-over

Ⓒ ANP / Instagram

Om de Belgische songfestivalinzending Gustaph donderdag tijdens de halve finale aan te moedigen, kreeg Manneken Pis dezelfde outfit aan als de artiest. Schijnbaar heeft het gewerkt, want België staat zaterdag in de finale van het songfestival. Daarom mag het bronzen mannetje in Brussel het roze pak nog even aanhouden.