Japan onderzoekt mogelijkheid vrouwelijke troonopvolger

In 2005 kwam er onder het kabinet van Koizumi al een wetsvoorstel op tafel om de keizerlijke opvolgingswet aan te passen en de weg vrij te maken voor een keizerin op de Chrysantentroon. Aan de voorbereidingen daarvoor kwam echter een einde na de geboorte van prins Hisahito, in 2006.

Volgens bronnen zal de overheid informatie inwinnen bij verschillende experts. Daarvan wordt gedacht dat er voornamelijk gevraagd zal worden naar hun standpunt of vrouwen of erfgenamen in de vrouwelijke lijn van de keizerlijke familie recht hebben op de keizerlijke troon.

Naar verwachting begint de overheid pas met officiële debatten na de Rikkoshi-no-Rei ceremonie op 19 april, de ceremonie waarbij kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito zijn recht op de troon wordt overhandigd.

Na het aantreden van Naruhito als nieuwe keizer op 1 mei 2019 werd bekend dat zijn broer Akishino de nieuwe kroonprins zal worden, omdat de voorkeur uitgaat naar opvolging door de mannelijke lijn. Naruhito en zijn vrouw Masako hebben alleen dochter Aiko gekregen, Akishino en zijn vrouw prinses Kiko kregen naast prinses Mako (27) en prinses Kako (24) ook een zoontje, prins Hisahito. Hij is als derde in lijn naar voren geschoven als beoogd troonopvolger.