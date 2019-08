Geen terugkeer van dramaserie Dawson’s Creek

„We blijven erover praten, maar voor nu: nee”, zei Williamson over de serie die van 1998 tot 2003 op televisie te zien was. „Er zit momenteel niets in de pijplijn.” Probleem is volgens hem dat er „eigenlijk geen verhaal meer te vertellen is”, na de dood van Jen (Williams). „We hebben het een beetje beëindigd. Wat moet er nu gaan gebeuren? We hebben geen reden om door te gaan.”

Van Dawson’s Creek, over een groepje tieners tijdens hun jaren op de middelbare school, werden in totaal 128 afleveringen gemaakt.