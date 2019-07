Bella Thorne: Ik ben panseksueel

De 21-jarige bevestigde in 2016 dat ze op zowel mannen als vrouwen valt, maar definieert haar seksuele voorkeur inmiddels niet meer als biseksueel. „Ik wist dat heel lang niet, maar ik ben eigenlijk panseksueel”, aldus Bella, die dat definieerde als „je houdt waar je van houdt.”

Later legde ze uit: „het hoeft geen meisje te zijn, of geen jongen. Een hij, een zij, een dit of een dat. Je valt op een persoon, je houdt gewoon van een mens. Het maakt eigenlijk niet uit hoe het lichamelijk zit. Als ik het leuk vind, vind ik het leuk.”

Bella heeft volgens New York Post op het moment een relatie met de Italiaanse zanger Benjamin Mascolo. Eerder had ze tegelijkertijd iets met YouTube-ster Tana Mongeau en rapper Mod Sun. Die laatste beweerde na hun breuk in april dat Bella en hij getrouwd zijn tijdens hun relatie.