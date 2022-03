Premium Het beste van De Telegraaf

Zieke illusionist wordt met de dag zwakker… Hans Kazàn: ’Ben aan het eind van mijn Latijn!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Het gaat niet goed met Hans Kazàn. In Spanje staan alle stoplichten op rood, nu ook zijn artsen voor een raadsel staan. Wat is hem aan het overkomen? Ⓒ ANP/HH

Het is vandaag zeven dagen geleden dat Hans Kazàn met spoed in een Spaans ziekenhuis werd opgenomen. Nadat hij tien dagen geen voedsel binnen had kunnen houden, kon hij van zwakte niet meer op zijn eigen benen staan. Onderzoeken hebben tot nu toe weinig opgeleverd. „Bij elk mens komen af en toe nare dingen over de vloer, je moet het incasseren en accepteren. Maar nu ben ik wel even aan het eind van mijn Latijn.”