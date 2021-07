Ex-bodyguard Britney Spears erkent heftig medicijngebruik

Flores, een 40-jarige vader van vier kinderen, claimt dat Britney continu onder toezicht stond, niet zelf de deur uit mocht gaan, geen toegang had tot haar telefoon en dat hij als beveiliger alle tassen van eventuele bezoekers moest checken. Hij werd in 2010 aangenomen, iets meer dan een jaar nadat Jamie curator werd. Uiteindelijk duurde zijn dienstverband acht maanden.

„Elke vrijdag kwam er een vrouw naar Britneys huis met een tas vol medicijnen en ik moest dan aan Britney uitleggen wat wat was. Dus bijvoorbeeld anticonceptiepillen en zware antidepressiva. En terwijl ze dan heel normaal en aanspreekbaar was, zag je haar voor je ogen veranderen onder invloed van die medicijnen. Gewoon alsof ze in een ander universum terecht kwam en dan ging het natuurlijk vooral om die zware pillen”, aldus Flores.

Jamie Spears zou de bodyguard drie tot vier keer per dag bellen om de checken hoe de boel ervoor stond. Ook zou Jamie hem dan toestemming gegeven om Britney te geven waar ze op dat moment om vroeg. „Eigenlijk besteedde ze het grootste deel van haar aan televisie kijken of sporten, veel meer deed ze niet. En als ze zich down voelde dan luisterde ze naar het liedje It’s A Man’s World van James Brown.”