Kamp van Koningsbrugge brengt eerbetoon aan overleden militair

Tijdens de finale van Kamp van Koningsbrugge moesten de deelnemers tijdens een zware en lange mars een pop meenemen. Die stond voor een overleden soldaat die koste wat kost thuis moest worden gebracht. De mars eindigde vervolgens in Arnhem op een militaire begraafplaats. Daar stonden meerdere commando’s te wachten waaronder een sergeant-majoor die samen met Venraynaar Kevin van de Rijdt vocht in Uruzgan.

Vuurgevecht

Van de Rijdt overleed in 2009 tijdens een verkenningsmissie. Daarbij raakten de commando’s in een vuurgevecht met vijandelijke strijders. Daarbij werd Van de Rijdt dodelijk getroffen. Met gevaar voor eigen leven brachten zijn maten Van de Rijdt vervolgens weer mee terug. De sergeant-majoor die er destijds bij was vertelde dat verhaal ter plekke om de harde werkelijkheid te schetsen voor de deelnemers van het programma.

Op sociale media waren mensen onder de indruk van het eerbetoon. „Brok in mijn keel”, reageert iemand. Een ander schrijft: „Wat een prachtige en heftige beelden.” Het programma eindigde overigens ook donderdagavond. In totaal waren er werd dit seizoen ongeveer 1000 aanmeldingen voor Kamp van Koningsbrugge. Vijftien deelnemers begonnen het avontuur en uiteindelijk haalden er zes gewone burgers de eindstreep van het programma waarin wordt gekeken of normale mensen het in zich hebben om commando te worden.