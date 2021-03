Willie Wartaal over slavernij: ’Het hoort bij de mens om anderen uit te buiten’

Wartaal zag op Curaçao de kasboeken waarin stond dat zijn overoverovergrootmoeder werd aangekocht als slaaf. „Ik denk dat het zo weer zou kunnen gebeuren, dat mensen op deze manier met elkaar omgaan”, vreest de zanger. „Het zit heel erg in ons, dat slechte in de mens. En dat gaat niet weg. Mensen willen altijd vooral voor zichzelf zorgen. Eerst kom ik, en dan ik, en dan ik. En daarna nog een keer ik. En dan misschien denken we eens aan iemand anders.”

Willie denkt dat ook in het moderne Nederland mensen nog steeds in staat zijn om moderne slavernij te beoefenen. „Het gebeurt nog steeds dat we mensen ergens vandaan halen om ze het werk te laten doen dat we niet willen doen en vervolgens heel slecht betalen. Het hoort bij de mens om andere mensen uit te buiten. Ik wou dat ik er iets aan kon veranderen.”

Geen vrolijk mensbeeld

De reis naar Curaçao zette de rapper erg aan tot nadenken over zichzelf. „Je weet natuurlijk dat donkere mensen afstammen van tot slaaf gemaakte mensen. Maar opeens vroeg ik mij dingen over mijzelf af: waarom hou ik zo van vrijheid? Zit dat door die geschiedenis in mijn lichaam? Dat soort kennis geeft je geen vrolijk mensbeeld.”

Wartaal bracht eind februari zijn nieuwe album Nieuwe Kunst uit, waarbij hij voor elk nummer video’s heeft opgenomen in museum Voorlinden.