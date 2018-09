Eva Longoria op stap met nieuwe liefde

Na wekenlang in het geheim daten werd Eva afgelopen weekend door haar nieuwe liefde de rode loper op gesleurd. De twee verschenen samen bij de opening van een nieuw museum in Mexico-Stad.

De gelukkige: Jose Antonio Baston, ook wel 'Pepe' genoemd. Pepe (45) is algemeen directeur van Televisa, het grootste mediabedrijf in Zuid-Amerika, schrijft People.

Vorige maand werden de twee al gespot in een restaurant in New York. Volgens een bron was Eva toen al erg gelukkig met haar nieuwe lover en Pepe in de zevende hemel.

