EOTB-exen Jørney en Odim verwachten kindje

„Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, de roddels van de afgelopen tijd”, begint Jørney haar verhaal. „Of roddels... Eigenlijk waarheden, want wat er rondgaat over mijn zwangerschap is waar.”

De blondine is al een tijdje zwanger, maar wilde dat liever nog even stil houden om goed na te kunnen denken over wat te doen. „Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat we het willen houden”, zo stelt ze. „En zijn we blij met onze keuze.”

Hoewel de twee niet langer samen zijn, is ze er zeker van dat hun kindje daar niet onder zal lijden. „We hebben afgesproken dat we sowieso goede ouders samen gaan zijn. En ik weet ook zeker dat ik als moeder altijd mijn best zal doen, ook om volwassen te zijn.”