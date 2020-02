Kylie Jenner spreekt ’vader’ Caitlyn elke dag

„Mijn vader was fantastisch voor ons als kinderen”, aldus Kylie. „Miste nooit een sportwedstrijd en bracht ons ieder dag naar school, een rit van 45 minuten.” Toen Caitlyn onlangs meedeed aan realityshow I’m A Celebrity.. Take Me Out Of Here miste de 22-jarige het dagelijks contact met haar erg. „Ik kon haar drie of vier weken niet spreken. Ik keek online naar de clipjes, maar het was moeilijk om zolang geen contact te hebben. Ik denk dat het nog lastiger was voor haar, want zij kon ons niet zien.”

Caitlyn ging tot 2015 door het leven als Bruce. Alhoewel haar zes kinderen geen probleem hebben met die transitie, noemen ze de 70-jarige allemaal nog hun vader. In een interview vertelde de realityster eerder dat toen ze aankondigde als Caitlyn verder te gaan, de kinderen zich afvroegen hoe ze haar moesten aanspreken. „Ik zei: papa. Ik zal altijd jullie pa zijn”, aldus de voormalig atleet. „Tot op de dag dat ik sterf ben ik jullie vader, dus voel je niet bezwaard me zo te noemen.”

Caitlyn was van 1991 tot 2014 getrouwd met Kris Jenner, de moeder van Kourtney, Kim, Khloé en Rob Kardashian. Ook de oud-Olympiër had toen al vier kinderen, uit twee eerdere huwelijken. Samen kregen ze Kylie en haar oudere zus Kendall (24).