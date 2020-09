Deel van megavilla uit Fresh Prince of Bel-Air te huur

Will Smith kondigde de actie, een samenwerking met Airbnb, zondag aan op Instagram. Op de site van het verhuurplatform staat de woning aangeboden in een advertentie die is geschreven vanuit zijn personage Will, die vanuit een achterbuurt in Philadelphia bij zijn oom en tante in poepchic Bel-Air terechtkwam.

„Als dit je bekend voorkomt, is dat omdat het nog net zo fly is als toen ik er de eerste keer aankwam. En deze keer krijg jij de sleutel en heb je mijn vleugel van de villa helemaal voor jezelf. Maar van mijn sneakercollectie blijf je af, oké?”, staat in de advertentie voor het onderkomen. Het gaat echter wel om een bepaald deel van de enorme woning, namelijk één slaapkamer en badkamer én het gebruik van het zwembad. Wel zijn maaltijden inclusief en staat er een conciërge klaar om de bezoekers van alles te voorzien. Ook is er een virtuele welkomstboodschap van dj Jazzy Jeff, die samen met Will Smith begin jaren negentig enkele hits scoorde. Voor de gelegenheid kost dit dertig dollar per nacht. De opbrengst van de jubileumactie gaat naar een goed doel.

Alhoewel het huis in werkelijkheid alleen werd gebruikt voor buitenopnames, is de megavilla voor de gelegenheid helemaal in stijl gebracht van de hitcomedy uit de jaren ’90. Er zijn verschillende rekwisieten uit de show te zien zoals de pettencollectie van Will en zijn schooluniform. Aan de muren hangen verschillende kunstwerken met de sitcom als thema.

Een grote beperking op de run die je zou verwachten op is wel dat de villa vanwege het coronavirus alleen gehuurd kan worden door mensen uit Los Angeles, die uit eenzelfde huishouding komen.