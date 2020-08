Frank Boeijen gaat intieme clubtour doen

Dat heeft hij bekendgemaakt op NPO Radio 5. Boeijen is al vier decennia lang een belangrijke speler in de Nederpop. Nummers als Zwart Wit, De Verzoening en Kronenburg Park zijn inmiddels verankerd in het collectieve geheugen.

„Het was een oud idee om een keer een intieme clubtour te gaan doen”, vertelt hij. „Door de coronacrisis is er nu veel vraag naar zo’n kleine setting. Het is best sfeervol: mensen aan een tafeltje met een wijntje, een kaarsje en een kaasje.” Boeijen gaat de meeste avonden twee optredens doen. „Dat is pittig, maar we zien het als twee lange sets met een pauze ertussen.”

De zanger haalt hard uit naar het kabinet die de cultuursector in de kou laat staan. „We hebben een buitengewoon zwakke minister van cultuur die helemaal niets doet”, vat hij samen. „Belachelijk, zeker als je bedenkt dat de cultuursector bijna 4 procent van het bruto nationaal product vormt.” Alleen het meezingverbod in zalen vindt hij niet heel erg. „Bij sommige nummers kan het publiek beter in gedachten meezingen.”