Margrethe: Henrik had moeite met zijn rol als prins-gemaal

Volgens Margrethe was het voor Henrik moeilijk om de rol van prins-gemaal te vervullen. „Een Franse heer van zijn statuur moet geen tweede viool spelen. Het is duidelijk dat dat niet makkelijk was, dat zie ik vooral achteraf”, zegt de koningin. „Ik speelde de eerste viool en ik heb er niet genoeg aan gedacht.” De 82-jarige Margrethe zegt niet dat ze er spijt van heeft. „Ik had beter moeten beseffen hoe moeilijk het was”, aldus de koningin.

De Deense prins Joachim, zoon van Margrethe en Henrik, gaf eerder ook al eens aan dat zijn vader moeite had met zijn rol. In een interview met het Franse tijdschrift Point de Vue vertelde hij in 2021 dat hij het lastig vindt om als nummer twee in de schaduw van zijn oudere broer Frederik te leven en trok bij een vergelijk met zijn vader. „Mijn vader had hetzelfde gevoel van onvrede en kon nooit zijn plek binnen de koninklijke familie echt vinden”, verklaarde hij. „Ik ervaar hetzelfde gevoel. We moeten onszelf zien te vinden terwijl we ook de rol van nummer twee van de familie blijven spelen.”

Henrik stierf in februari 2018 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Hij en Margrethe waren meer dan vijftig jaar getrouwd.