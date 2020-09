Ⓒ Foto Bowie Verschuuren

Nazomeren: misschien is nog niet iedereen daar aan toe, maar de natuur laat zien dat de herfst eraan komt. Hoewel veel festivals en andere openlucht-evenementen niet kunnen doorgaan, zijn er wel kleine, veilige plekken te vinden om het eerste weekend van september door te brengen. Op het platteland, in de stad, in het bos of de duinen, buiten is het fijn.