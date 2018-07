Ruud Gullit 'neemt kinderen in bescherming'

"Ik vind het in het belang van de kinderen niet juist om over privédingen te praten," vertelt hij tegen RTL Boulevard. Hij vindt het dan ook maar wat jammer dat niet meer mensen zijn houding delen... "Er zijn mensen die daar geen rekening mee houden, dat is hun pakkie-an. Ik moet mijn kinderen beschermen. Zoveel mogelijk als ik kan. Dat lukt niet altijd, maar van mijn kant moet ik dat wel doen."

Onlangs maakte Estelle een eind aan haar relatie met kickbokser Badr Hari. De rechtszaken rond hem, de moelijke afwikkeling van haar scheiding van Ruud maar vooral het belang van haar kinderen waren daar de aanleidingen voor, zei ze in weekblad Privé. "De scheiding, de rechtszaken, de slechte publiciteit. Dat laatste is misschien nog het minste; het meeste gaat langs me heen. Anderhalf jaar duurt nu al de afwikkeling van de scheiding van Ruud. Tegenwerking, beslagleggingen. Het gaat maar door."

Dus vond ze dat ze een keus moest maken. "Ik kan geen goed doen, maar het wordt tijd dat ik voor mijn kinderen en mezelf kies. Ik wil rust voor iedereen. En daarom is dit beter."