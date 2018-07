'Andy Kaufman zette dood in scène'

Tijdens de negende uitreiking van de Andy Kaufman Awards onthulde zijn broer Michael dat hij tussen Andy's spullen een brief van hem vond waarin hij schrijft dat hij van plan was zijn eigen dood in scène te zetten. Aan het eind van de awardsshow riep Michael een vrouw het podium op, die vervolgens beweerde dat zij de 24-jarige dochter van de comedian is en dat hij zijn dood fakete om aan de spotlights te ontkomen. Daarna stichtte hij een gezin en bleef hij thuis om voor zijn nu 24-jarige dochter te zorgen.

Volgens de zelfbenoemde dochter zou Andy zelf zijn opwachting maken, maar dat zegde hij op het laatste moment af.

Bekijk hier haar opmerkelijke onthulling.

Andy was tijdens zijn hoogtijdagen een comedian die nogal graag shockeerde. In 1999 werd zijn leven verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol in de film Man on the Moon.