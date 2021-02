Justin Timberlake hint op nieuw album

Wanneer presentator Fallon hem vraagt of het klopt dat de 39-jarige zanger werkt aan nieuwe muziek, reageert hij: „Ja, dat kunnen we wel zeggen.” „Er is een mogelijkheid dat er iets komt. Ik ben in de studio een beetje bezig met dingen.” Toch zegt Timberlake voorlopig nog wel zijn tijd te nemen, omdat hij zich niet wil haasten.

Daarnaast hoopt hij op een samenwerking met Kendrick Lamar of Travis Scott. Timberlakes laatste album, Man of the Woods, kwam in 2018 uit.