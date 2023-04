Sanne Vogel dankbaar na preventieve borstoperatie

„Ik ben vandaag jarig. 39! Wel een giga taart, maar geen feest helaas”, begint ze haar verhaal. „Want ik ben onwaarschijnlijk moe. En dat is niet zo gek want precies een week geleden ging ik tien uur lang onder narcose, terwijl een geweldig team van artsen de eerste en meest zware preventieve operatie uitvoerde vanwege het BRCA1 gen wat ik bij me draag.”

Hoewel het een ’mega pittige operatie’ was, is ze vooral dankbaar. „Dankbaar dat ik in handen ben geweest van zulke fantastische kundige artsen en verpleegkundigen die met zoveel empathie voor me hebben gezorgd. Dankbaar dat mijn borsten mij niet meer ziek kunnen maken. ‘Jij moet altijd bij mij blijven’ zeggen Bella en Loewy steeds sinds ik terug ben uit het ziekenhuis. En dat is precies wat ik ga doen. Niet ziek worden en bij ze blijven, nog minimaal 39 jaar. Samen met mijn lievelingsmens Melchior. Over een paar maanden, als ik weer langer op mijn benen kan staan, alsnog een feestje”, sluit ze af.

Vogel vertelde in november in het tv-programma De Geknipte Gast dat ze zich preventief zou laten opereren. „Toen ik dertien was stierf mijn tante aan borstkanker, net als mijn oma. En alle zussen van mijn oma, op eentje na. En toen werd het duidelijk dat er een gen was in de familie, een kankergen, en dat er een kans was dat ik dat ook zou kunnen hebben”, vertelde Vogel. „Het komt er eigenlijk op neer dat ze preventief mijn borsten gaan verwijderen en eierstokken.” Hierna zou de kans om ziek te worden nog ’één of twee procent’ zijn. „Ik ga gewoon heel oud worden.”