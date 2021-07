Rol prinses Delphine in Belgisch koningshuis blijft beperkt

Ⓒ Getty Images

Nu hoort ze helemaal bij de koninklijke familie: Delphine van Saksen-Coburg, voorheen bekend als Delphine Boël, mag op 21 juli met haar echtgenoot Jim O’Hare naar het militair en burgerlijk defilé aan het koninklijk paleis komen. Dat is een primeur, want de buitenechtelijke dochter van koning Albert was nooit eerder te gast op de nationale feestdag. Een belangrijk signaal van koning Filip, want het zal ook de eerste keer zijn dat hij in het openbaar verschijnt met zijn halfzus. Haar toekomstige rol in het koningshuis zal wel beperkt blijven.