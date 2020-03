Lieke van Lexmond deelt ’powerboost’ theerecept in strijd tegen corona

„Lieve mensen, het is een vreemde tijd, een enorme economische en gezondheidsklap voor heel veel van ons. Graag delen mijn zus en ik onze power thee, een enorme immuun booster!!! Een bommetje vitamine C ❣️ Mijn hart is bij jullie en alle mensen die hun liefde en kennis willen delen met iedereen die dat kunnen gebruiken”, aldus Lieke die in meerdere filmpjes laat zien hoe zij haar gezondheidsbrouwsel dat bestaat uit kurkuma, gember, citroen, zwarte peper, honing en tijm bereidt.

Ook roept Lieke in haar bericht op om lief voor elkaar te zijn en niet in paniek te raken. „Laten we lief zijn voor elkaar, niet in paniek raken, maar wel afstand houden fysiek, verder in gedachten verbonden. Het is ook in tijd waar creativiteit hoogtij viert en we echt even bewust met elkaar bezig zijn, aandacht. Love! Alleen maar liefde voor jullie allemaal☘️.”