’Wakanda forever’: ontroerend afscheid in ver-van-mijn-bed-show

Wat: fantasy, avontuur

Regie: Ryan Coogler

Met: Angela Bassett, Letitia Wright, Tenoch Huerta

Na het immense succes van Black Panther (2016) kon een vervolg niet uitblijven. Zelfs niet na het wegvallen van Chadwick Boseman, die gestalte gaf aan de titelheld. Regisseur Ryan Coogler besloot diens overlijden een plek te geven in Marvels filmuniversum. Er wordt in Wakanda forever met minstens zoveel overgave getreurd om zijn personage als in de echte wereld om de dood van de acteur. Gestoken in het wit, in veel Afrikaanse landen de kleur van de rouw, begeleidt het volk van Wakanda koning T’Challa op zijn laatste reis.

Shuri (Letitia Wright) rouwt om haar broer T’Challa (Chadwick Boseman), alias Black Panther, in ’Wakanda forever’.

Dat een deel van die wereld in T’Challa’s overlijden ook een kans ziet, blijkt al snel. In de overtuiging dat Wakanda nu verzwakt is, proberen Westerse mogendheden uit alle macht hun hand te leggen op vibranium, het zeldzame metaal waaraan het Afrikaanse koninkrijk een groot deel van zijn voorspoed en technologische voorsprong dankt. Koningin Ramonda, met zinderend charisma gespeeld door Angela Bassett, verlost hen uit die droom. Tot de Amerikanen op de zeebodem meer van deze bijzondere delfstof aantreffen.

Onderwater-natie

Als het Amerikaanse onderzoeksschip meteen na die ontdekking doelwit wordt van een vernietigende aanval, wijzen beschuldigende vingers naar Wakanda. In werkelijkheid zit daar een onbekende onderwater-natie achter, afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking van Midden-Amerika. Op de vlucht voor de koloniale conquistadores, bouwden zij op de bodem van de oceaan een hoogontwikkelde beschaving op, onder leiding van de inmiddels eeuwenoude Namor (Tenoch Huerta). Vibranium bleek daarbij onmisbaar, maar de ontdekking ervan bedreigt nu hun voortbestaan.

Black Panther speelde in op Afrikaanse trots en op een nog altijd sluimerende woede over roofkolonialisme. Wakanda forever voegt daar eerherstel voor Latijns-Amerikaanse indianenvolken aan toe. Alleen neemt schrijver-regisseur Ryan Coogler vervolgens een rare afslag door Namor een oorlog met Wakanda te laten ontketenen. Een stap die vrijwel elke logica ontbeert.

Imaginaire grootmachten

Hiermee raakt bovendien de verbinding met de ‘echte’ wereld in het gedrang, die een superheldenavontuur als dit relevantie moet geven. De bloedserieuze strijd tussen twee imaginaire grootmachten boeit helaas minder, hoe spectaculair de gevechtsscènes – met waterbommen als wapen en walvissen voor onderzees troepentransport – dan ook zijn. Verder verliest de rest van Wakanda forever gaandeweg focus door een overvloed aan personages. Intussen blijft de emotionele afwikkeling van T’Challa’s dood wel ontroeren.

✭✭✭