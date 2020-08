Simon Cowell weer thuis na operatie

„Hij is erg blij dat hij weer thuis is met zijn familie in de frisse zeelucht. Hij heeft alweer een beetje gewerkt deze week, maar hij weet ook dat hij zijn rug de tijd moet geven om goed te herstellen van de operatie.”

De 60-jarige Brit had vorige week een lelijke smak gemaakt toen hij een testritje maakte op een elektrische fiets, waarbij hij zijn rug op meerdere plekken brak. Naar aanleiding van het incident deelde hij het advies met zijn volgers om de handleiding van een elektrische fiets wél te lezen als ze er eentje kopen.