Finalist The Voice Kids wil met boek anderen inspireren

In het boek is Sterre open over haar carrière en over haar bekendheid en de hoogte- en dieptepunten die daarbij horen. De 16-jarige wil haar fans daarmee inspireren hun dromen na te jagen. Het boek wordt geschreven door redacteur Marie Lotte Hagen.

Sterre vertegenwoordigde in 2016 Nederland tijdens het Junior Eurovisie Songfestival en bereikte in 2018 de halve finale van The Voice Kids. Naast zingen speelde ze ook verschillende rolletjes in films en reclames speelde en stond ze model voor haar eigen kledinglijn Retour by Sterre. In 2019 won ze de Nickelodeon Kids’ Choice Award voor aanstormend talent Nederland en België.