RTL verwijdert ’onsmakelijke’ LuckyTV met Bilal Wahib

In de LuckyTV, die altijd wordt uitgezonden na een uitzending van Beau of Jinek, is Wahib rappend te zien. De Mocro Maffia-acteur ’zingt’: „Mag ik bij jou huilen op tv, Beau? Vroeg een jongen om zijn dollo en het spijt me zo. Kan jij me redden, Beau?”

Daarmee wordt gerefereerd aan zijn inmiddels veelbesproken livestream op Instagram, waarin hij een minderjarige jongen vraagt, tegen betaling, zijn geslachtsdeel te laten zien. „Laat je piemel zien. Ik zweer het, het was een grap, geen kinderporno”, luidt een van de teksten in de satirische video, in elkaar gezet door Sander van de Pavert.

’Walgelijk’

Twitteraars noemen de video „onsmakelijk”, „respectloos” en „walgelijk.” Eigenlijk zou Wahib donderdagavond aanschuiven bij Beau aan tafel, maar hij zegde kort vóór de uitzending af, omdat het slachtoffer en zijn familie daar om hadden gevraagd. Met een mogelijke annulering is in de video overigens geen rekening gehouden: „Bedankt dat ik mocht huilen in je talkshow.”

Via zijn advocaat liet Wahib woensdag weten „vreselijk veel spijt” te hebben van zijn „onbezonnen, totaal misplaatste grap.” Diverse partijen hebben inmiddels hun handen afgetrokken van Wahib. Zo zette TopNotch, zijn platenlabel, alle activiteiten stil en haalde NPO Zapp hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. Ook oude afleveringen van het programma zijn offline gehaald.

Donderdag liet een deel van de Nederlandse radiozenders weten de muziek van Wahib voorlopig niet meer te draaien.