Duncan Laurence gevallen voor Los Angeles

„Wat ik heb geleerd over LA op een vrije dag”, deelde Duncan via Instagram Stories. ”1. Boekwinkels zijn cool. 2. Mensen zonder hoofd bestaan in LA”, schreef hij bij een kiekje van een kapot voetgangerslicht.

”3. Tuinieren is hier niet heel populair. 4. Ze weten toffe kunstwerken te maken van hun stoepen. 5. Hiken + witte schoenen = ontzettend stom. 6. Je komt nooit in de buurt van het Hollywood Sign, of ik doe iets helemaal verkeerd. 7. Het is echt heel mooi.”

Naast alle levenslessen had Duncan ook nog tijd om nieuwe ideeën op te doen. Tijdens een stevige, shirtloze wandeling door de Hollywood Hills liet de zanger „de sproeten los” en deed hij „nieuwe inspiratie op voor de sessies van deze week.”

Duncan vloog half juli naar Los Angeles om daar twee weken aan zijn debuutalbum te werken. Daarna vliegt hij naar Stockholm, zo liet hij eerder al weten aan zijn fans. In Zweden werkte Duncan al eerder aan zijn debuutplaat. Wanneer die moet verschijnen is nog steeds niet bekend.

