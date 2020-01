Josh Klinghoffer begrijpt ontslag Red Hot Chili Peppers

De 40-jarige gitarist kreeg in december een sms’je van bassist Flea met de vraag of hij naar hem toe wilde komen. Josh dacht dat ze gingen praten over de nieuwe plaat of het tourschema, maar de bassist vertelde gelijk bij aankomst al dat ze John hadden gevraagd om weer terug te komen. „Ik was een tijdje stil en zei toen: het verrast me niet. Ik zou willen dat ik iets anders had gedaan wat dit onmogelijk had gemaakt. Maar ik ben heel blij voor jullie. Ik ben blij voor John. Ik wilde niets anders voelen dan de gevoelens die ik op dat moment had en dat was alleen maar liefde voor die gasten. Ik houd ontzettend veel van die jongens. Ik heb mezelf nooit hoger geacht dan John”, zegt Josh tegen muziekblad Rolling Stone.

De maanden voor het gesprek trok John, die in 2009 opstapte, al steeds meer met zijn oud-bandgenoten op. Toch maakte Josh zich geen zorgen. „We hadden een album dat al voor de helft af was, dus ik denk dat ik me niet druk maakte omdat we al zo veel werk hadden verricht. Als het na een tournee was geweest en we elkaar al een maand niet hadden gezien en John was weer beschikbaar, dan had ik misschien gedacht: oh oh, wat is er aan de hand? Misschien moet ik me ergens op gaan voorbereiden.”

Vriendschap

De gitarist voelt zich niet persoonlijk gekwetst door de beslissing. „Omdat ik weet dat ze om me geven en dat ze me aardig vinden als persoon.” Ook het feit dat het John is die hem vervangt en niet een andere willekeurige gitarist helpt. „Het is John. Het is de gast die ik altijd heb aanbeden. We hadden een tijdje een bijzondere vriendschap waarbij we platen maakten, samen rondhingen en liedjes van The Beatles leerden. Er is geen slecht moment waaraan ik kan terugdenken. Het enige gekke is dat iemand uit iets wordt weggehaald. Zo van: je hebt dit en nu heb je dat niet meer.”

Josh verving John na zijn vertrek in 2009. Hij was te horen op de platen I’m With You (2011) en The Getaway (2016). Johns laatste album met de band was Stadium Arcadium uit 2006.

De Red Hot Chili Peppers gaan vanaf mei weer toeren. Op 19 juni staat de band ook op Pinkpop. Daarnaast zijn de mannen bezig met een nieuw album.