Zus Martien Meiland ziet af van rechtszaak

In de biografie Martien geeft Meiland niet alleen een inkijkje in zijn eigen leven, ook tal van bekende Nederlanders, huishoudster Nadège, vriendin Caroline en zijn familie worden breeduit besproken. Hoewel de realityster al jaren geen contact meer heeft met zijn zus Nelleke, komt ook zij uitgebreid aan bod.

Zo vertelt hij niet alleen over de pijnlijke breuk tussen hem en zijn zus, maar uit hij ook verschillende beschuldigingen aan het adres van Nelleke’s man Ben. Hij noemt zijn zwager onder meer ’een echte narcist’ en stelt door hem te zijn bedreigd. En juist die uitspraken zette Nelleke er toe aan een advocaat in de arm te nemen. Toch besloot ze geen rechtspraak aan te spannen. „Ik heb er goed over nagedacht, maar we laten het rusten”, vertelt ze aan Weekend. „Anders krijg je nog meer gedoe en ik heb daar helemaal geen zin in.”