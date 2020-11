Broer Diana eist onderzoek van BBC om tv-interview Bashir

Martin Bashir interviewde prinses Diana in 1995 in Kensington Palace voor het tv-programma Panorama Ⓒ Getty Images

Earl Spencer, de broer van Diana, wil dat de BBC een onderzoek start naar hoe Martin Bashir in 1995 een tv-interview regelde met zijn zus. Volgens Spencer heeft Bashir tegen Diana gelogen om haar vertrouwen te winnen en haar voor de camera’s van Panorama te krijgen. Dat zegt Spencer in een brief aan de Daily Mail.