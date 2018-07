'Kristen Stewart en Robert Pattinson hebben trouwplannen'

Volgens Life & Style hebben de Twilight-acteurs trouwplannen.

Tijdens hun afspraakje in Palm Springs in Californië zouden Kristen en Robert het hebben gehad over de invulling van hun huwelijksdag. "Ze kunnen nou eenmaal niet zonder elkaar", zegt een vriend van het stel. "Het is dus logisch dat ze over de mogelijkheid van een huwelijk hebben gesproken."

Vrienden van de acteur vinden het vreselijk dat Pattinson trouwplannen heeft met de vrouw die hem een jaar geleden bedroog met regisseur Rupert Sanders. "Robert is verslaafd aan Kristen, ook al weet hij maar al te goed dat zij niet goed hem is."