Vriend Britney Spears klaar voor kinderen

Maya (42) slaat nooit over: ’Seks is voor ons de perfecte dagafsluiting’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Maya (42). Zij en haar nieuwe vriend hebben elke dag seks. „Het is voor ons de perfecte afsluiting van de dag. We zijn pas anderhalf jaar samen, misschien dat het ooit minder wordt. Voor nu zie ik dat niet zo...